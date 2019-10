Del Genio: "Ora bisogna solo guardarsi dietro! Roma vicina e affrontiamo l'Atalanta che ora è il top"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato da un ascoltatore sulle ambizioni del Napoli: "In questo momento non dobbiamo neanche pensare a Juve e Inter. La Roma è a 1 punto e la Lazio è a 2 e non ci vuole niente a finire in depressione calcistica è perdere tutto. Viviamo con entusiasmo anche il terzo posto, lo so che è un discorso impopolare ma non capisco in base a cosa si è parlato di Scudetto in estate visto che in questa squadra non c'è nessuno che ha già vinto qualcosa. S'è parlato troppo di questo, già parlare di terzo posto significa riprendere l'Inter perché l'Atalanta è quella che gioca meglio e da 10 mesi nella classifica dell'anno solare è prima in classifica. Sarà la gara più difficile per il Napoli".