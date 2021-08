Del Genio: "Per 2mln di prestito si mettono di nuovo a rischio i 50mln Champions?"

Nel corso di A tutto Napoli, in onda lunedì mercoledì e venerdì su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del mercato del Napoli: "La domanda che faccio a De Laurentiis, Giuntoli, anche a Spalletti che ha detto che è al completo ma forse non lo pensa, per 1-2mln di euro di prestito per un terzino o un centrocampista rischiamo di nuovo di perderne 50mln dalla Champions? S'è parlato di 4-5 giocatori che possono fare il terzino sinistro, quindi Juan Jesus, Di Lorenzo che non toglierei dalla destra, poi c'è Zanoli che non ha fatto neanche una gara in B ma c'è la Zanoli-mania, l'hanno fatto diventare Cafù quando è un buon giocatore a con 0 presenze in B, neanche come Gaetano che in B ha già dimostrato. Poi se alcuni in mezzo allenamento hanno già visto che può saltare dalla C a non solo in A ma in una A con ambizioni Champions.. E' promettente, ma andrebbe mandato a giocare.."