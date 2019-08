Del Genio: "Per la Juve non escludo la presenza di Maksimovic dall'inizio"

Testa proiettata alla Juventus. Paolo Del Genio ha così parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Per la sfida alla Juventus non escludere la presenza di Maksimovic a destra, con Ghoulam che può invece partire titolare a sinistra. In mediana credo che ci sarà Allan, vediamo se ci sarà la sorpresa di Elmas con Zielinski e Fabian a contendersi una maglia. In attacco tutto confermato, Lozano potrebbe subentrare a gara in corso così come Milik”.