Del Genio perplesso: "Con questi nomi, dopo un mese Mario Rui torna titolare a sinistra"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Lykogiannis? Stiamo parlando di un buon giocatore, così come Nuno Tavares o Dimarco. Ma si parla di giocatori che non hanno mai lottato per vincere lo scudetto. Possono esplodere oppure dopo un mese possono portare di nuovo alla titolarità di Mario Rui. In base a quale logica questi profili dovrebbero essere titolari rispetto a Mario Rui che è stato nazionale portoghese? Servono giocatori superiori".