Del Genio: “Problemi collettivi, inutile parlare dei singoli. Giusto interrogarsi su Conte”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il momento negativo degli azzurri culminato ieri con il ko in Champions League, 6-2 contro il Psv Eindhoven: "Conte avrà anche una bellissima idea, ha detto che vuole fare un tipo di calcio diverso e come ogni cos o la fai bene o la fai male. In questo momento il Napoli ha problemi generali, collettivi, tutti sembrano la brutta copia dell’anno scorso.

McTominay credo sia un falso problema, si vede poco ma i gol li fa e li farà, le statistiche ci dicono questo mentre De Bruyne o si viene a prendere palla basso o attende lì, troppo lontano dalla porta dove non può dare la sua qualità. Non viene messo nelle migliori condizioni anche se bene o male il suo lo fa. Bisogna porsi delle domande, è legittimo chiedersi se Conte sta riuscendo a trovare la soluzione ai problemi. Oggi il focus individuale non mi va di farlo, i problemi sono collettivi e di contesto. E’ difficile salvarsi da solo quando non funziona e tutto degenera in quel modo”