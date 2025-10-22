Sky, Costacurta: “Il Napoli ha perso per errori individuali”. Di Canio non è d'accordo: "C’entra la tattica"

vedi letture

Nello studio di Sky Sport è andato in scena un dibattito tra gli ex calciatori Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio sulla gara persa nettamente ieri in Champions League dal Napoli e sui 6 gol presi dai campioni d'Italia contro il Psv Eindhoven.

Costacurta: “Il Napoli ha perso per errori individuali non per la tattica. Se si migliorano nell’eliminare certi errori, nell’essere più attenti e nel percepire il pericolo che arriva, seconde me c’è la possibilità di uscire da questa crisi di risultati".

Di Canio: “Io sono d’accordo in generale, ma anche lì c’è la tattica. E’ da un mese e mezzo che dico che il Napoli con questa nuova idea che vuole mettere nella testa dei giocatori una nuova mentalità, dopo essere stato conservativo l’anno scorso con le ripartenze, vinceva anche soffrendo. Vuole fare questo calcio un po’ più aggressivo, europeo, e lascia Lobotka - ieri non c’era – Gilmour – ieri c’era – con questo spazio dietro e con quei giocatori che fanno a duemila e a livello internazionale paghi dazio. E’ vero che nell’interpretazione devo temporeggiare e sono andato. Sui gol erano allungati sempre”.

Costacurta: “Ma non hanno preso gol per quello, sui primi due erano tutti schierati, sono errori difensivi individuali! Secondo me la tattica non è più importante per te sì”.