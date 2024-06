Del Genio: “Provocando dissi che si dovevano cambiare 9 titolari, alla fine i cambi saranno 4-5”

"Conte si è comportato bene in queste sue prime dichiarazioni da allenatore del Napoli".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Conte si è comportato bene in queste sue prime dichiarazioni da allenatore del Napoli. La pronuncia di “Amma faticà” è perfetta, forse perché essendo meridionale conosce il suono della nostra lingua e lo utilizzerà molto velocemente. Tra le dichiarazioni quelle che mi è piaciuta di più è: ‘Faremo di tutto per far crescere la squadra e la società, quindi fa capire che il suo coinvolgimento non è solo di natura tecnica e tattica.

ADL parlò di rifondazione, si va in quella direzione? Provocando e cercando di alzare la posta dopo alcune partite negative dicevo che bisognava cambiare 8-9 titolari, sapendo che era una cosa utopistica. Sapevo di esagerare, ma esagerano anche quelli che dicono che se ne cambieranno solo 2-3. Penso che alla fine si cambieranno 4-5 titolari. Già se facciamo un po’ di proiezioni con le notizie di mercato, pensando ad una difesa a tre potrebbero esserci due titolari nuovi. I quinti, almeno uno sarà un nuovo acquisto, se non tutti e due perché Olivera potrebbe fare un altro ruolo. Ci sarà sicuramente un attaccante nuovo, quindi siamo già a cinque, poi vediamo cosa succede con Anguissa e l’altro che gioca dietro la prima punta”.