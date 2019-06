Del Genio: "Pure gli esuberi del Napoli sono giocatori di livello, perché dovrebbe regalarli?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sui giocatori in uscita: "Quelli che non rientrano nei piani di Ancelotti non sono di certo scarsi, fanno bene con le loro nazionali ed hanno già fatto molto bene in A o a livello internazionale. E' il caso di Mario Rui, Diawara, Hysaj, ma anche Rog. Perché il Napoli dovrebbe abbassare così tanto le valutazioni. Tutti sanno che non rientrano nei piani, ma il Napoli può di certo regalarli. C'è anche un problema del calcio italiano dove l'80% dei club non può permettersi neanche gli esuberi del Napoli per stipendio, in Inghilterra pure quelle di terza fascia possono invece prenderli ".