Del Genio: "Quale Napoli è più forte? Questo ha più soluzioni alternative di quello di Spalletti"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: “E’ più forte il Napoli di Spalletti o quello di Conte? Innanzitutto questo qui deve vincere lo scudetto, auguriamoci che poi una volta vinto si potranno fare dei confronti.

Per ora dico che negli undici la squadra di Spalletti aveva qualcosa in più. Nel gioco delle coppie, nell’organico soprattutto a centrocampo e attacco questa ha più soluzioni alternative che Spalletti non aveva. Questa, quindi, sarebbe stata potenzialmente una squadra in grado di reggere benissimo su più fronti. Però non avendo l’Europa questa abbondanza la deve gestire tutta all’interno del campionato”.