Del Genio realista: "Gol sprecati? Stavolta anche l'avversario ha avuto tante occasioni!"

Nel corso di Gonfia la rete su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato delle difficoltà col Cagliari: "Occasioni sbagliate? No, il Cagliari pure ha avuto diverse occasioni, poteva fare sicuramente gol già nel primo tempo. E' diverso per questa partita il discorso, altre volte invece il Napoli aveva sprecato ma concesso poco. Non ci aspettavamo un Cagliari con più palle gol del Napoli a fine partita per le statistiche. Bisogna capire il perchè".