Del Genio replica a Calenda: "Il Napoli deve chiedergli l'autorizzazione per prendere Lukaku?"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ha commentato il tweet dell'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, che ha fatto capire la volontà di rifiutare l'Arabia Saudita, ripetendo che Victor non è un pacco: "Il Napoli deve chiedere l'autorizzazione a Calenda per prendere Lukaku o un altro giocatore? Il club deve essere davvero assoggettato alla volontà di Calenda? Io non credo proprio.

Il migliore in campo col Bologna è stato sicuramente Kvaratskhelia, ma devo dire che tutta la squadra ha fatto bene. Anguissa ha fatto tutto bene a centrocampo e gli ho dato un 7 in pagella. Credo che il Napoli in questo momento debba giocare così, poi con altri interpreti può solo migliorare".