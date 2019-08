Del Genio ribadisce: "Ho detto 'non ci credo' a questo rumors e non arriva da un amico, altri siti hanno riportato male"

In seguito al caos social scatenato da un rumors di mercato svelato a Kiss Kiss Napoli (qui per rileggere), Paolo Del Genio è intervenuto nuovamente in diretta per un chiarimento: "Ho raccontato di un messaggio di chi dice di lavorare a casa Icardi a Napoli, ma sono partito dal non ci credo. Tuttonapoli l'ha riportato correttamente citando il 'non ci credo'. Invito però altri siti a correggere, non si fa il virgolettato dicendo che è un mio amico, io ho parlato di uno che mi ha scritto e che non conosco neanche. Nelle virgolette del titolo c'è scritto 'entro domenica sarà del Napoli', ma così sembra che l'abbia detto io. Avete sbagliato, correggete perché tanti mi stanno scrivendo".