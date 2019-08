Del Genio: "Non ci credo, ma ho ricevuto un messaggio da chi dice che sta lavorando a casa di Icardi a Napoli"

Nel corso dell'intervento a Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha svelato anche un rumors di mercato: "Ho ricevuto il messaggio di una persona che mi scrive sui social e che non conosco direttamente, si chiama Alberto, mi ha scritto su Instagram: Ho appena finito di montare l'impianto elettrico per la villa di Icardi, entro domenica sera sarà ufficiale. Nel 95% dei casi non succede nulla perché la gente è fantasiosa, ma vuoi vedere che è uno che improvvisamente mi ha voluto dire la verità? Non ci credo a queste cose. Dare l'ok per l'impianto elettrico e non ufficializzare non so che senso avrebbe, perché tenere tutti in bilico? Ma sono pronto a chiedere scusa ad Alberto se ha detto la verità".