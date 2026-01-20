Del Genio ricorda: "Infortuni non dipendono dai medici, staff è al top da anni!"
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Linea Calcio a Canale 8 commentando le parole del dottor Canonico a Radio Crc su tutte le novità relative agli infortunati: "Il dottor Canonico avrebbe parlato sempre, sappiamo che professionista è, ma il Napoli aveva deciso in altro modo, poi non so ora se il club si è sentito pungolato dalle parole di Conte e quindi c'è stata l'intervista.
Però bene ha fatto, ha parlato, ha chiarito tutto e bene facciamo noi a dire che lo staff medico del Napoli da anni è formato da ottimi professionisti e che negli ultimi anni il Napoli è stato sempre tra le prime squadre per minor numero di infortuni e non è che improvvisamente sono peggiorati, sono sempre gli stessi che hanno avuto grandi risultati. Noi non difendiamo Canonico, ci basiamo sulle statistiche e quindi, ripeto, non c'entra nulla lui con tutti gli infortuni che il Napoli sta avendo".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro