Del Genio ricorda: "Infortuni non dipendono dai medici, staff è al top da anni!"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Linea Calcio a Canale 8 commentando le parole del dottor Canonico a Radio Crc su tutte le novità relative agli infortunati: "Il dottor Canonico avrebbe parlato sempre, sappiamo che professionista è, ma il Napoli aveva deciso in altro modo, poi non so ora se il club si è sentito pungolato dalle parole di Conte e quindi c'è stata l'intervista.

Però bene ha fatto, ha parlato, ha chiarito tutto e bene facciamo noi a dire che lo staff medico del Napoli da anni è formato da ottimi professionisti e che negli ultimi anni il Napoli è stato sempre tra le prime squadre per minor numero di infortuni e non è che improvvisamente sono peggiorati, sono sempre gli stessi che hanno avuto grandi risultati. Noi non difendiamo Canonico, ci basiamo sulle statistiche e quindi, ripeto, non c'entra nulla lui con tutti gli infortuni che il Napoli sta avendo".