Del Genio: "Risultato importante perché arrivato nonostante diversi big non ai loro livelli"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dell'importanza della vittoria con le assenze e diversi giocatori non al top: "Lo dico da tempo, ci sono giocatori importantissimi che non stanno rendendo ancora al loro livello. Questo spiega alcuni risultati che non sono arrivati, ma se poi arrivano i risultati anche senza prestazioni individuali perfette allora hai margini. Prendiamo ad esemio Koulibaly, a Salisburgo non granchè. Bisogna partire dal rendimento dei giocatori, non per forza prendercela con gli allenatori, soprattutto se è lo stesso tecnico e non ha cambiato".