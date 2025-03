Del Genio: "Scambio con Osimhen non si può sentire, ma Gatti è più da Conte che da Motta"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Linea Calcio', trasmissione in onda su Canale 8: "Se fai un finale di partita con più attaccanti rischi di perderla e se non lo fai va tutto bene? E' tutto da dimostrare. Anzi, è dimostrato da Conte che si è arrabbiato nel finale contro il Venezia per quella ripartenza all'ultimo minuto nonostante non avesse fatto mosse offensive. Può darsi che alzi il baricentro, ti porti venti metri più avanti e quella mossa offensiva diventa quindi anche una mossa difensiva.

Mercato? Il mercato è sempre aperto, ma in questa settimana non essendoci notizie sulle partite improvvisamente sono uscite 25 trattative. Mi sembra inverosimile. Forse qualche piccola informazione, qualche sondaggio, quello sì. Gatti-Osimhen? Non si può manco sentire questa cosa che per prendere Gatti il Napoli vende Osimhen alla Juventus. Gatti è un giocatore da Conte e non da Thiago Motta, questo lo possiamo dire".