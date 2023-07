Del Genio scettico su Lo Celso: “Problema ingaggio e collocazione tattica di fantasia”

"Onestamene non lo so, poi se piace a Garcia ed ha un’idea per rilanciarlo…”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del possibile acquisto di Lo Celso: “Oltre al problema ingaggio c’è anche una collocazione tattica di fantasia. Non è il vice Lobotka, scartiamo questa ipotesi. Forse può fare il vice Zielinski, ma negli ultimi tempi ha sempre giocato nei due dietro la prima punta nel 4-3-2-1 o 3-4-2-1. E’ un trequartista, ma se andate a vedere i suoi tabellini negli ultimi anni, siamo a zero o un gol. Onestamente non lo so, poi se piace a Garcia ed ha un’idea per rilanciarlo…”