SSCNapoli, Bianchini: "Continuiamo a percorrere la strada del Proud To Be Napoli"

Alle 19.26 di oggi il Napoli ha presentato le nuove divise da gioco home e away per la stagione 2025/26. Questo il commneto, rilasciato sul sito ufficiale del club azzurro da Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business SSC Napoli: “Dopo il manifesto lanciato nella scorsa stagione, continuiamo a percorrere la strada del Proud To Be Napoli, arricchendola con nuovi elementi che raccontano la nostra città e si rivolgono al mondo.

Il legame secolare tra Napoli e il teatro, insieme alla crescita esponenziale dell’interesse internazionale per la nostra cultura, ci ha permesso di uscire dagli schemi per presentare le nuove maglie e di utilizzare la lingua napoletana per declinare ancora una volta il claim From Napoli, to the world, che resterà un faro in ogni nostra attività. I dettagli che impreziosiscono le nostre divise, in particolare la away, rinsaldano ulteriormente il legame tra Club e città, intrecciando i colori del primo con le radici culturali della seconda”.