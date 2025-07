Gautieri: "Il Napoli è la squadra da battere, De Bruyne ha l’età giusta per determinare"

Carmine Gautieri, ex giocatore del Napoli, ha parlato della Serie A che verrà a Tuttomercatoweb: "Il Napoli si sta rinforzando in tutti i reparti. De Bruyne ha l’età giusta per determinare, Lucca è un attaccante di grande prospettiva e quindi questo Napoli è la squadra da battere”.

Chi è l’antagonista del Napoli?

“Non ci sono squadre che si stanno muovendo come il Napoli ma il Milan può fare molto bene”.

Chivu all’Inter, Cuesta al Parma. Che scelte sono?

“Sono stato spesso a Parma e ho visto la squadra giocare bene. Chivu può incidere. Il Parma invece ha preso un tecnico che andrà scoperto piano piano”.

Da chi si aspetta rinforzi?

“Mi aspetto movimenti dalla Roma che con Ranieri, Gasperini e Massara è una società molto forte. Mi aspetto tanto anche dal Milan. Faranno un mercato importante per non arrivare troppo dietro al Napoli”.