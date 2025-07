Bucciantini: "Ndoye fortissimo, con Lang completate nel migliore dei modi le corsie"

Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport Italia, ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: "Le squadre hanno bisogno di giocatori forti. De Bruyne migliora il Napoli, altro discorso per Dzeko e Modric. Questi ultimi hanno bisogno di giocare di minuti ed il campionato di Serie A, visti i ritmi più blandi, te lo permette. Ndoye, per me, è un giocatore fortissimo, con Lang hai completato nel migliore dei modi le corsie offensive.

Lucca? Lui, sicuramente, è migliorato tantissimo. Ma all’Udinese era il faro dell’attacco, anche se ora bisogna vedere quanto possa dare come alternativa e non come titolare. Questa cosa è diversa, visto che devi essere decisivo in pochissimo tempo. Conte non ha mai fatto grandi Champions, ma le ha disputate ed ha fatto sempre bene in campionato. De Bruyne migliorerà il palleggio del Napoli, cosa che è mancata l’anno scorso. Poi, ovviamente, De Bruyne fa tanto altro. Se sta bene, di fatto, bisogna decidere gli altri dieci”.