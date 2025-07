Jacobelli: “Inter e Juve pagheranno il Mondiale, il mercato del Napoli sta creando un solco"

Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “L’Atalanta vuole 60 milioni per Lookman, difficilmente i bergamaschi abbasseranno le proprie pretese. Modric può ancora dare tantissimo al calcio italiano. Modric colmerà una lacuna del Milan: la leadership. Il Milan può lottare per il campionato, il Napoli sta facendo un mercato che gli sta permettendo di compiere un solco importante con le altre squadre. Lo stesso Ricci può crescere tanto dietro a Modric. Anche De Bruyne, uno dei centrocampisti più forti al mondo, darà tantissimo al nostro campionato. Il mercato è ancora lungo, ma Inter e Juventus pagheranno lo sforzo del Mondiale per Club”.

