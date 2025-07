Chiariello: "Criticate Lucca perché non vi fidate di Lukaku. Ma l'ha voluto Conte che elogiate!"

"Se dite che Conte è il fuoriclasse...se lui vuole Lucca, non potete criticarlo. Siete in contraddizione con voi stessi". Lo ha detto Umberto Chiariello a Radio Crc parlando dell'acquisto di Lucca: "Chi lo critica fate mozione di sfiducia verso Lukaku che per voi non è buono e quindi ci voleva un grande centravanti. Ma questo non è il parere di Conte e non è neppure il mio. Lukaku è un grande centravanti, ha solo 32 anni e potrà fare due ritiri mentre lo scorso anno si è allenato in forma privata.

Lukaku pur giocando una decina di partite quasi inguardabili ha fatto 14 gol e 10 assist. La metà dei gol del Napoli sono stati generati da Lukaku, un dato statistico impressionante. Il titolare sarà sempre lui che verrà assistito da De Bruyne che lo conosce a memoria. Quindi immaginiamo un miglioramento. Giocherà però di meno. Il Napoli farà minimo 48 partite e poi ci sono le nazionali. Per i giocatori oltre 50 partite a stagione. In questa logica avere un secondo attaccante importante è fondamentale. Simeone è nei nostri cuori ma è stato fallimentare".