Del Genio: "Scudetto? Impensabile il Napoli favorito, ma è da anni competitivo dietro la Juve"

Il Napoli si sta rinforzando e per il prossimo anno proverà a dare battaglia alla Juventus per lo scudetto. Paolo Del Genio ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non è la favorita ai nastri di partenza, ma è altamente competitiva. Questo ruolo di anti-Juve lo merita da anni. Di più alla squadra non si può chiedere, è inimmaginabile pensare di vedere il Napoli al primo posto nelle griglie di inizio stagione vista la forza della Juve. Impensabile fare un mercato dello stesso livello".