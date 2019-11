Del Genio: "Se arriva Torreira, il Napoli può passare al 4-3-3"

Cambio modulo? Ne parla a Kiss Kiss Napoli il giornalista Paolo Del Genio: "Per il 4-3-3 non abbiamo un altro incontrista e non abbiamo chi gioca davanti alla difesa, anche se tutti potrebbero adattarsi. Se arriva Torreira invece il cambio modulo si può fare. Parliamo di un giocatore adatto che è bravo col pallone tra i piedi ma sa leggere e chiudere bene anche le linee di passaggio. E' un giocatore che a noi un po' manca".