Del Genio: “Se parte Koulibaly vi spiego perchè prenderei un giovane con grandi potenzialità”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sul tema eventuale sostituto di Koulibaly nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli:

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sul tema eventuale sostituto di Koulibaly nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: “Se va via Koulibaly ci sono altissime probabilità che in quel ruolo il Napoli sia più debole. Questo non significa che poi la squadra sia più debole. Milenkovic è un ottimo giocatore, è uno di quelli che può fare una grande carriera. Non credo che raggiungerà pero’ i livelli di Koulibaly. Se partono dei giocatori, il Napoli prende dei giocatori che sono più pronti possibili pero’ sappiamo che hanno dei limiti o va a cercare il nuovo Koulibaly? Kalidou nel primo anno non fece bene ma poi abbiamo visto il suo livello. Questo lo deve sapere il Napoli. Se perdi Koulibaly che vale 9, prendi uno che vale 7 adesso o rischi di prendere uno che il primo anno te lo fa da 5 ma poi ha le potenzialità per arrivare a 9? Io prenderei più un giovane con grandi potenzialità che sul medio-lungo periodo possa esplodere. Se l’anno prossimo, in un anno di profonda rifondazione, l’obiettivo scudetto non ci può essere, allora vediamo di riuscirlo a programmare in 2-3 anni con un gruppo di giovani che possono crescere”.