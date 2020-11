Del Genio: "Se si pensa allo Scudetto e non al 4° posto, arriviamo di nuovo settimi!"

Nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’, il giornalista Paolo Del Genio, ha spiegato ai microfoni di Tele A quali sono i problemi principali del Napoli: “Non abbiamo un parco attaccanti con tanti gol nei piedi rispetto ad altre squadre. Alcuni calciatori sono sopravvalutati, sono convinto che sono ottimi calciatori che ci possono far tornare in Champions. Possono farlo faticando perché ci sono tante buone squadre, però c’è un messaggio pericoloso nella testa di questi giocatori, soprattutto in quelli che sono a Napoli da qualche anno, lo Scudetto. Se non sono in corsa per il titolo, in questi giocatori è come se in automatico, inconsciamente, calano le motivazioni. Invece devono essere altissime perché le nostre avversarie dirette: Milan, Roma, Lazio, Atalanta e Sassuolo; Juve e Inter no perché hanno organici troppo superiori, fanno festa se vanno in Champions League. Anche il Napoli deve fare festa se si qualifica per la Champions, perché se si vive con lo stress di allontanarsi dal primo posto, si arriva un’altra volta settimi”.