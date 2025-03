Del Genio: "Segniamo poco, farei un 4-2-3-1. Ecco l'undici che schiererei..."

Il giornalista Paolo Del Genio, su Canale 8 nel corso di 'Linea Calcio', ha ipotizzato la possibile disposizione tattica del Napoli con il rientro di Neres: "Io Raspadori non lo toglierei. Se posso dire una 'fesseria' in questo momento, farei ‘o la va o la spacca’: passerei al 4-2-3-1. Io farei la difesa a quattro con o Spinazzola o Olivera a sinistra, questa è una scelta che puoi fare in base al livello degli avversari.

Farei un centrocampo a due e me la giocherei: Lobotka o Gilmour e McTominay ovviamente. Davanti farei riposare un po’ Politano e Anguissa. Partirei con Neres finalmente a destra, a sinistra può giocare tranquillamente Okafor e può giocare Raspadori dietro Lukaku. È un ragionamento che può sembrare folle, ma parte dal principio che noi non riusciamo a segnare: mettendo quattro attaccanti più McTominay si aumentano i gol. Tra l’altro il sistema di gioco non è che lo farebbe solo il Napoli impazzito, lo fa per esempio il Bologna che ha un equilibrio straordinario, lo fa la Lazio… A noi in questo momento serve fare gol. Io ieri avevo la sensazione che avrebbe segnato uno tra Lukaku, Raspadori e McTominay, quando sono usciti i primi due è uscito fuori il 66% di possibilità di fare gol”.