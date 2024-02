Del Genio: "Senza agonismo la tecnica te la fai fritta! Meret? Non c'entra nulla sul gol"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Male nel primo tempo. Il Cagliari ha fatto quello che si sapeva che avrebbe fatto, mettendola sull'agonismo. I giocatori del Cagliari intervenivano sempre in scivolata nel primo tempo, il Napoli era sempre verticale. Il Napoli non è riuscito a mettersi sullo stesso piano agonistico e quand'è così le tue qualità tecniche te le fai fritte.

Meret? Qualcuno dice che ha colpe sul gol, ma io penso di no. Se proprio deve prenderla col pugno, deve farlo al limite dell'area di rigore perché poi quando batte per terra la palla resta basta. Meret sarebbe dovuto essere ai sedici metri quando c'era già Juan Jesus là, possibile che dovesse essere lì? Dai, per me non ha nessuna colpa, non c'entra niente Meret".