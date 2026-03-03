Del Genio: "Serve campionato solo tra big. ADL faccia questa battaglia"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Linea Calcio a Canale 8 commentando quello che il momento che sta vivendo in stagione la squadra di Conte

"Non è vero che non si può soffrire con il Verona ultimo in classifica. La storia del calcio è piena di squadre retrocesse che hanno beffato le prime. Succede nel calcio. Il gioco del Napoli si esalta quando gli altri giocano il pallone e quindi non è un caso che il Napoli abbia giocato meglio contro le forti.

Ma è riduttivo dire che il problema è il blocco basso, il vero problema è che le altre non giocano e quindi se fanno rilanci, la palla torna a noi ma poi facciamo fatica a sviluppare in una maniera pericolosa. Quando invece gli avversari hanno coraggio, noi siamo bravissimi a recuperare palla e a ripartire. De Laurentiis deve fare una battaglia per fare un campionato a otto squadre, via le più deboli che non ci fanno giocare, devono restare solo le migliori".