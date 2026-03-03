Podcast Valcareggi: "Conte non ha mai allenato la squadra costruita in estate"

Furio Valcareggi, agente Fifa, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video: "Conte ha fatto bene, ha avuto troppi infortuni, non ha allenato la squadra che avevano costruito in estate, però se iniziano a tornare i big, allora diventa una squadra davvero forte. Per farvela breve, Conte vince ed è sempre lì, è un esigente, è un martello, tratta i giocatori benissimo, li difende e li tutela sempre. Per me non va criticato, è un biennio bello, il suo, che poteva essere bellissimo. Peccato per gli infortuni ed è un peccato che non possa rivincere lo scudetto. La Champions invece è un obiettivo alla portata".

Chi è il miglior allenatore italiano oggi?

"Oltre a Conte ci metto Gasperini. Quando uno è bravo, è bravo. Ma anche Allegri cito. Sono allenatori bravi. Come Sarri. Poi ci sono i solisti che risolvono. Quando ti dicono, chi è più bravo tra Ronado e Messi, scatta il discorso della simpatia. Hanno fatto mille gol a testa, sono entrambi bravi, sono dello stesso livello. A me magari è più simpatico Messi".

Che giudizio dai al mercato di gennaio?

"Posso parlarvi di Lucca che conosco bene. Per me è un ottimo giocatore che non va mai messo da parte, prima o poi viene fuori. Ma a Napoli ha visto che era difficilissimo giocare, si è amareggiato, è andato in Inghilterra ma io lo avrei preso subito per la Fiorentina per il futuro. A Napoli non ha avuto fortuna ma è un ottimo giocatore. Mi sembra un pelino triste come ragazzo, strano, forse si arrende con facilità, magari servirebbe un temperamento superiore. Quando si è fuori squadra serve rabbia, non tristezza. Ma lui ha messo poche volte Conte in difficoltà per farlo giocare".