Chiariello: "A volte sembra il peggior Napoli di Gattuso con palla a Hojlund e gioco lento"

Si torna a parlare della vittoria in extremis di sabato contro l'Hellas. Lo fa nel suo consueto editoriale per Radio Crc anche Umberto Chiariello che critica gli azzurri per la prova offerta al Bentegodi.

"il Napoli deve fare qualcosa. Quello visto a Verona è inguardabile. A Bergamo già avevamo visto per sessanta minuti un buon Napoli, ma poi crolla, e grazie, non aveva i ricambi. Almeno non li aveva, ora comincia ad averli. Infatti Gilmour è entrato, è entrato bene. Ora si comincia a ragionare. E Conte, che è bravissimo nel sapere cambiare continuamente i sistemi di gioco adattandosi alla situazione, adesso deve trovare subito, prontamente, la quadratura, la quadra come direbbe il geometra Galliani, che è un termine da geometra.

Perché, signori, con Torino, Lecce e Cagliari, senza se e senza ma, bisogna vincere. E per vincere bisogna fare azioni da gol, non buttare la palla su Højlund e giocare a due all'ora con la palla all'indietro. In certi momenti il Napoli mi sembra il peggior Napoli del peggior Gattuso ed è inguardabile. In altri momenti è un Napoli europeo bellissimo, ma è possibile che dobbiamo stare sempre col patema d'animo di non sapere quale Napoli ci troviamo davanti? Allora l'unica parola che conta in questi ultimi undici turni è una e una sola: continuità. Ovviamente in positivo", le sue parole.