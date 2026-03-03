Alvino avverte: "Champions non è certa, visto gli errori arbitri contro il Napoli?"

di Fabio Tarantino
Il giornalista Carlo Alvino ha aperto così la sua trasmissione di oggi su Radio Crc. "Attenzione, non lasciamoci andare ai facili entusiasmi e soprattutto non abbassiamo la guardia. Il percorso è ancora lungo e difficile.

Nessuna certezza di qualificazione Champions già in tasca! Il recupero degli infortunati sicuramente aumenta le possibilità di arrivare tra i primi quattro per il Napoli, così come un calendario sulla carta abbordabile ma mancano ancora troppe partite e gli infortunati dovranno riprendere il ritmo giusto. Ma soprattutto quanto visto ai danni del Napoli fino ad oggi (Verona compresa) con arbitraggi quantomeno discutibili non può non preoccupare ed invitare a non abbassare la guardia! Si lotta".