Del Genio: “Settimana tipo per Calzona, domani m’immagino miglioramenti a livello tattico”

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri: "Napoli e Frosinone sono due squadre che hanno la stessa idea di base: provare a uscire da dietro e giocare il pallone. Il Napoli fa più possesso palla in Italia, il Frosinone è la squadra di bassa classifica che ha il possesso più abbondante. Hanno la stessa idea di calcio, che per una piccola squadra è scelta coraggiosa, questa cosa mi piace. Purtroppo per loro hanno iniziato a incassare troppi gol e forse ora sono più frenati e meno convinti.

Ostigard titolare domani? Come punta centrale il Frosinone ha Cheddira che è del Napoli, che attacca molto bene gli spazi ma non concretizza molto. Per me chiunque gioca non ci saranno problemi. Non so perché Calzona preferisca Juan Jesus, forse per la maggiore capacità ad inizio azione.

Come limitare Barrenechea? Il Napoli non lavora molto sul singolo giocatore da limitare, deve solo difendere meglio di reparto. Calzona avendo la settimana tipo sta lavorando per migliorare la fase difensiva, immagino che a livello tattico vedremo dei miglioramenti”.