Del Genio: "Si diceva che Conte non fosse aggiornato, che fesseria! Avete visto Anguissa?"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Anguissa è il manifesto del calcio moderno, del calcio di Conte. A me l'argomento giochisti/risultatisti mi sembra di basso livello, invece voglio sottolineare che è stata detta una bella fesseria, ossia che Conte non era un allenatore aggiornato. E sta dimostrando che non è così.

Il Napoli ha difeso bene bene contro una squadra che crea tanto come l'Atalanta. A parte i gol, l'unica occasione è quella di De Ketelaere, su cui Meret ha fatto una grandissima parata. Per la difesa è stata tutta da 7 perché ha concesso davvero poco all'Atalanta. Lukaku? Stiamo cominciando a capire perché Conte lo voleva così tanto. Quando perde qualche pallone, dobbiamo capire che fa parte del suo lavoro, non bisogna drammatizzare. Perché anche se non lo tiene il pallone va in una zona di campo che interessa a Conte".