Del Genio sicuro: "Non abbiamo uno come Llorente, va preso a prescindere da Icardi!"

Queste le parole di Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, che ha commentato il possibile arrivo di Llorente al Napoli durante la trasmissione Radio Goal: "Llorente? Non abbiamo un giocatore che fa salire la squadra, uno che possa spizzare di testa, lui è più prima punta di tutti i nostri attaccanti. Ha un gran tiro, sa fare gol, ma far salire la squadra, tenere palla, non mi sembrano i pezzi forti di Milik. In certe situazioni è utile avere un giocatore di queste caratteristiche. Llorente verrebbe a fare l'alternativa di Icardi o Milik, ma secondo me va preso in ogni caso, non capisco perchè si stia temporeggiando. Non vedo il collegamento con la storia di Icardi".