Del Genio smonta le critiche sul modulo: "Cali di Insigne relativi alla condizione fisica e mentale"

Nuova stagione di mercato, nuovi arrivi e nuovi progetti; il Napoli lavora da tempo, ormai, a James Rodriguez, sperando di riuscire nel breve a terminare la trattativa e portare alla corte di Ancelotti un simile talento. Proprio del suo eventuale arrivo ha parlato Paolo Del Genio, giornalista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Arrivo di Rodriguez e convinvenza con il resto dell'organico del Napoi? A mio avviso è un problema che non sussiste minimamente. Parliamo di un gruppo che gioca un buon calcio, lo sa giocare e chiunque arrivi, specie se si tratta di un profilo di un certo livello, non può non parlare la stessa lingua, in chiave calcistica si intende".

Quanto ad Insigne il giornalista continua: "Le statistiche sono fatti non opinioni, dimostrano che i cali e i momenti di buio di Lorenzo Insigne come della stessa squadra non sono relativi alla scelta del modulo ma piuttosto alla condizione fisica e mentale del singolo giocatore".