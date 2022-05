Del Genio: "Spalletti faccia i nomi, se spara nel mucchio ha torto. Quelle due colleghe..."

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato dagli ascoltatori sulle vicende Spalletti-ADL

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato dagli ascoltatori sulle vicende Spalletti-ADL: "Purtroppo non è più possibile parlare di calcio giocato. Ma perché ogni volta qui bisogna cogliere le frasi, interpretare, perché non dicono direttamente? ADL vuole dire forse... Spalletti poi... se la prende con la stampa. Alcuni colleghi che cercano solo la polemica ci sono, non bisogna negarlo, ma sono pochi e già tempo fa Spalletti fece il nome e diede la possibilità di replicare, ma quando si spara nel mucchio hai torto. Io ad esempio non condivido molte domande non di campo, ma mica generalizzo e accomuno tutti. Poi prende di mira due persone che non c'entrano niente e non hanno detto quelle cose, non si può rispondere di ciò che non si è detto. Io non avevo neanche ascoltato la storia del Napoli arrendevole a Torino e non so da dove sia uscita! Chi l'ha detta? Ma poi perché non concentrarsi sulle punzecchiature di ADL e non su eventuali parole dell'ultimo giornalista...".