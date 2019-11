Del Genio: "Squadra contestata? Sembrerò populista, ma squadra ha ignorato anche il contesto sociale"

Nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli', in onda su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio s'è così espresso sul caos che vive il Napoli: "I giocatori dovrebbero avere la capacità di capire che il mondo non finisce al calcio e vivono un contesto sociale particolare. Può sembrare populista, ma tanta gente ha problemi seri e dormirebbe 20 ore di fila nella propria azienda con trattamenti molto più umilianti pur di portare i soldi alla famiglia. Mi meraviglio che nessuno abbia avuto la capacità di dire agli altri che si sbagliava. I leader non sono tali solo per gli aumenti di stipendio dopo buone stagioni. Voglio capire anche la situazione del momento, ma il giorno sbollita la situazione dopo dovevano restare in ritiro dopo l'allenamento".