Del Genio: “Stavolta Conte ha sbagliato con quel 532, se ti abbassi prima o poi becchi la beffa!”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il pareggio degli azzurri di Conte con la Roma: "Dobbiamo chiederci perché nel secondo tempo non abbiamo più visto la porta della Roma. Perché rispetto a Bergamo o altre partite dove non abbiamo sofferto niente, stavolta invece ci siamo abbassati e non siamo riusciti a pressare. Non succedeva da mesi questa situazione. L’avrei detto anche se il Napoli avesse vinto, come ho già fatto, ma questa mossa di mettersi a 5 non mi piace e non paga. Lui dirà che ha messo i due attaccanti, ma loro aggiravano e comunque mettevano cross dentro.

Ha fatto mille mosse giuste, stavolta l’ha sbagliata, dai. Non entra Ngonge perché non resta a 3 davanti ma passa a 2 punte. Ma non è nelle nostre corde. Non sei stato pericoloso, ti sei abbassato e quando ti abbassi una volta ti va bene ed un’altra no, e lo dicevo pure ad inizio stagione quando ci abbassavamo spesso”.