Del Genio su Kvaratskhelia: “Per i movimenti lo paragono a Lavezzi”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "Kvaratskhelia diventerà un top player? Anche io, come altri, l’ho paragonato a Lavezzi per alcuni movimenti. Quando facciamo dei paragoni, c’è sempre il rischio che qualcuno possa pensare che si esageri, ma si parla solo di caratteristiche e potenzialità. Questo ragazzo può essere paragonato a giocatori del passato di grande talento, come Lavezzi e Kakà. Il talento ce l’ha, a livello tecnico ha un po’ tutto”.