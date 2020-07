Del Genio su Lozano: "Deve giocare titolare! Con 20' ogni tanto ci resterà sempre il dubbio..."

Nel corso del solito punto settimanale per Tuttonapoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato nello specifico anche di lozano.

E' entrato bene Lozano: è ipotizzabile che Gattuso gli dia più spazio? "Lozano fa meglio a sinistra, ma anche a destra è intraprendente. Parliamoci chiaramente, se giocasse a destra segnerebbe meno perché partendo da sinistra può rientrare sul piede preferito. Ma sulla destra può fare altro, come gli assist, perché è capace di creare superiorità, di puntare la linea di fondo campo. Per arrivare a tirare una conclusione per l'anno prossimo, Gattuso dovrà farlo giocare tanto e farlo partire anche da titolare in determinate occasioni. Se giocherà sempre 20 minuti, anche se dovesse fare bene, in casa Napoli si resterebbe col dubbio".