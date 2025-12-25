Adani pazzo di Conte con Neres: "Come Guardiola coi suoi top! Che livello..."
Nel corso del podcast Viva el Futbol si parla della vittoria del Napoli contro il Bologna nella finale di Supercoppa. L'ex difensore e oggi opinionista tv Lele Adani ha così commentato il match: "Neres? Quando Guardiola allena Bernardo Silva e David Silva, cambia la loro vita cambiando la loro interpretazione del calcio. Diventano top facendo altro. Neres non arriva a quei livelli, ma è l'idea che voglio spiegare.
Devo richiamare le scelte di Pep con tanti suoi giocatori, anche con De Bruyne. Sono forti e li migliori, ok, ma facendoli diventare altro allora questo è da top allenatore, come Conte. Col Bologna è stata la miglior partita di quest'anno e ha cambiato le posizioni dei suoi da top manager. E lo ha fatto con Buongiorno, il titolare, in panchina, così come Anguissa infortunato assieme a Lukaku. E ovviamente senza De Bruyne. E Conte che fa? Esalta i singoli nel collettivo. La storia di questi allenatori ti insegna a fidarti di loro. Noi con loro impariamo".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cremonese
|Napoli
