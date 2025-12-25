Adani pazzo di Conte con Neres: "Come Guardiola coi suoi top! Che livello..."

vedi letture

Nel corso del podcast Viva el Futbol si parla della vittoria del Napoli contro il Bologna nella finale di Supercoppa. L'ex difensore e oggi opinionista tv Lele Adani ha così commentato il match: "Neres? Quando Guardiola allena Bernardo Silva e David Silva, cambia la loro vita cambiando la loro interpretazione del calcio. Diventano top facendo altro. Neres non arriva a quei livelli, ma è l'idea che voglio spiegare.

Devo richiamare le scelte di Pep con tanti suoi giocatori, anche con De Bruyne. Sono forti e li migliori, ok, ma facendoli diventare altro allora questo è da top allenatore, come Conte. Col Bologna è stata la miglior partita di quest'anno e ha cambiato le posizioni dei suoi da top manager. E lo ha fatto con Buongiorno, il titolare, in panchina, così come Anguissa infortunato assieme a Lukaku. E ovviamente senza De Bruyne. E Conte che fa? Esalta i singoli nel collettivo. La storia di questi allenatori ti insegna a fidarti di loro. Noi con loro impariamo".