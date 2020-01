Del Genio: "Sul mercato non bisogna pregare nessuno, bravo Napoli con Demme"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso sull'affare Demme nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli è stato veloce, le caratteristiche sono quelle giuste, se ci lamentiamo adesso allora non siamo più credibili. Demme era in scadenza di contratto, non aveva rinnovato, queste cose nel calcio capitano. Non si parla nemmeno di volontà, già al minimo segnale bisogna cercare la soluzione per interrompere i rapporti, non bisogna pregare nessuno".