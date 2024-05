Del Genio sul nuovo allenatore: "A meno di sorprese si riparte dal 3-4-2-1"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sulla questione allenatore e si è espresso.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sulla questione allenatore e si è espresso così tramite i suoi account social: "Nuovo allenatore Napoli. Inizialmente erano in 3, poi sono diventati 4, poi sono rimasti in 2 e adesso, a meno di sorprese mai da escludere con De Laurentiis, pare sia 1 soltanto. Quindi ricapitolando 3-4-2-1".

Il riferimento del collega è chiarissimo: Gian Piero Gasperini. Ieri, infatti, l'allenatore dell'Atalanta ha dato qualche indizio sul futuro: “Adesso noi giochiamo mercoledì questa finale, poi dopo si deciderà. Per me la differenza è sulla sfida. E la sfida è su quanto si è credibili nelle scelte e nelle valutazioni. Questa è la cosa più importante. E per me è straordinaria. La Champions ha un valore enorme, perché si lavora tanto per andarla a prendere, ma per me è sempre più importante la sfida. La mia vita è fatta di queste cose. Adesso giochiamo contro il Bayer una partita che è una sfida strepitosa, poi cercheremo di capire se Gasperini logora o se non logora chi ce l’ha”.