Del Genio sull'addio di Kim: "Meglio lui che Osimhen o Kvara! Il Napoli non può farci nulla..."

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell'addio di Kim nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri': "Con Kim il Napoli ci ha provato in tutti i modi ma non c'è stato verso perché voleva andare via per fare questo salto in avanti. Il Bayern Monaco come storia, come potenzialità e come background resta sempre il Bayern Monaco. Per un giocatore è un passo in avanti, Kim voleva farlo, lui e il suo entourage, e per il Napoli non c'era nulla da fare.

Sul piano tecnico sono dell'idea che è sempre meglio avere Osimhen e Kvaratskhelia davanti e non perderli, visto che hanno partecipato a 50-60 gol, spostando tutto. Kim resta un giocatore complicato da sostituire, ma sicuramente meno complicato rispetto ad una partenza di uno di quei due là davanti".