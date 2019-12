Del Genio sull'Ancelotti uomo: "Quanti messaggi per lui, non accadde lo stesso con Sarri..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio per parlare dell'esonero di Ancelotti: "Ringrazio l'editore e Kiss Kiss che mi hanno dato l'occasione di fare le interviste singole con Ancelotti. Faccio interviste da 30 anni, è stato un privilegio intervistare un uomo come lui. Ho visto che anche i giocatori hanno pubblicato messaggi e tanti altri commenti, non mi pare sia successa la cosa quando è andato via Sarri. Ho criticato anche io Ancelotti, ma chi l'ha fatto verbalmente con violenza dovrebbe mortificarsi quest'oggi. cose buone e sbagliate? Due grandi gironi di Champions e l'anno scorso non è stato un anno anonimo, ma buono, non mi convinceranno mai, poi l'errore gravissimo per me è stato sopravvalutare l'organico con la società e non di aver messo uno più a destra o a sinistra in campo".