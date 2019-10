Del Genio sull'ipotesi Ibrahimovic: "Non mi convince, sarebbe meglio cercare un nuovo Ibra..."

Paolo Del Genio, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TeleA, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Ibrahimovic? Se sta bene perché no, non dico mai no, a me è sempre piaciuto, ma non mi convince molto. Oggi è dominante in MLS, ma bisognerebbe avere delle certezze atletiche. Non sarebbe garanzia di vittoria, quindi non mi entusiasmerebbe. Il Napoli fa prima se va a cercare quello che sta per diventare del livello di Ibra o giù di lì".