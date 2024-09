Del Genio: "Svincolati? Se occupi male la casella poi hai difficoltà a venderli"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Telecapri commentando le voci su possibili svincolati per completare l'organico: "Si parla di svincolati ma poi ci sono contratti di 1-2 anni da fare e se occupi male le caselle poi fai fatica a vendere. Senza le coppe puoi tirare avanti ma poi per qualsiasi cosa c'è il mercato di gennaio ma a quel punto individuando il giocatore giusto. Il Napoli è incompleto in alcuni ruoli, ma non siamo in una situazione disperata come a Verona. Il mercato permetterà a Conte di gestire le risorse fino a gennaio. Il Napoli non si è fatto prendere dall'ansia e ha fatto bene".