Del Genio: "Torneo di disperati indebitati, ma non possono più giocare in Serie A senza obiettivi!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla Superlega: "E' un grande torneo amichevole. Prendiamoli in giro, sono disperati perché hanno una situazione debitoria spaventosa. Insieme hanno miliardi di debiti, questa banca gli dà una barca di soldi e non possiamo impedirglielo. Lo facessero, ma non disturbateci i campionati: ad esempio Atalanta-Juve di ieri non sarebbe contato nulla perché loro sarebbero già qualificati, non hanno stimoli di un posizionamento essendo di diritto nella Superlega. Se gli va bene ok, se gli va male sono loro che tornerebbero indietro. Secondo me non avrebbe neanche tutto questo appeal. Il campionato resterebbe bellissimo anche con i Napoli-Bologna o Fiorentina, Verona, Roma, Lazio. E' colpa anche dell'Uefa comunque perché li hanno fatti indebitare, gli hanno dato potere ed ora devono rimediare ai loro errori. Se dovessero partecipare ai campionati... facciamo l'esempio di questa stagione: lo sfizio rimasto è la lotta Champions, ma loro sono già dentro alla Superlega, Napoli e Lazio già sarebbero nella Champions, renderebbero inutili le varie lotte".