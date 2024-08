Del Genio: "Troppe operazioni in 7 giorni! Mazzocchi? Non è un titolare da Napoli"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli deve fare troppe operazioni in una settimana. Il numero è giusto per quello che servirebbe fare al Napoli, ma sono troppe in una settimana. Io mi accontenterei di fare un 60-70% di quello che deve fare. Alcune cose si devono fare per forza, altre operazioni sono secondarie.

Mazzocchi? Capisco che a volte i tifosi, quando sono arrabbiati, esagerano con le critiche se scrivono che è un calciatore da Serie C. La Serie C non c'entra niente. Mazzocchi è un calciatore di Serie A, ma non può fare il titolare in una squadra con grandissime ambizioni. E' un buon giocatore, ma non lo vedo titolare nel Napoli se il Napoli deve andare in Champions League. La storia e il livello tecnico finora raccontano altro".